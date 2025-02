Notizie.com - Allegri ha dato l’ok: torna in Serie A, destinazione a sorpresa

Il ritorno di MassimilianoinA si fa sempre più probabile: occhio alla big che ha già incassatodall’ex tecnico della JuveHa lasciato la Juventus lo scorso 17 maggio, il giorno una insperata vittoria in Coppa Italia. Il successo sull’Atalanta e quell’esultanza rabbiosa, in campo, abbracciando i suoi ragazzi e festeggiando il meritato trionfo contro la squadra di Gasperini. Massimilianoè fermo da allora ma il mercato, si sa, non dorme mai.hainA,(LaPresse) – Notizie.comE così non si spengono le voci che lo rivorrebbero in panchina, voci che si rincorrono, si susseguono ormai da diversi mesi. Si parlò di Roma, l’estate scorsa. Così come a stagione in corso quando fu Claudio Ranieri alla fine a riprendersi la panchina giallorossa.