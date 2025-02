Ilgiorno.it - Allarme scippatore seriale. Colpisce in bici elettrica

Leggi su Ilgiorno.it

La piazza deserta, la luce fioca dei lampioni, la foschia per l’umidità della sera. Di sottofondo solo lo scroscio dell’acqua della fontana di piazza Vittoria a Merate. Poi, all’improvviso, il faro sempre più vicino. È il faro di una miniin contromano con in sella un giovane. "Mi sono scansato perché mi stava investendo – racconta Goffredo Bursi, consulente aziendale di 77 anni di Merate -. Mi ha chiesto 5 euro. Aveva lo sguardo spiritato, sembrava ubriaco. Gli ho risposto di no e lui mi ha aggredito". Prima uno spintone, dopo le manate, infine l’assalto per strappargli di mano il cellulare e il portafoglio dalla tasca. Quasi un déjà vu per Goffredo, che un paio di anni fa, dopo un delicato ricovero in ospedale, è stato derubato in strada del prezioso orologio che portava al polso.