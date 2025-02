Liberoquotidiano.it - "Allah akbar"”: coltellate e morti in Francia, chi è l'aggressore bloccato dalla polizia

Ancora paura in Europa. Al mercato di Mulhouse, nellaorientale, una persona è morta e diverse sono rimaste ferite durante un attacco con coltello avvenuto nel pomeriggio di sabato 22 febbraio. È accaduto non lontano dal confine con la Svizzera. A diffondere le prime informazioni è Le Figaro, che cita la procura di Mulhouse. L'autore dell'attacco sarebbe un uomo di 37 anni, nato in Algeria, che avrebbe dovuto essere espulso per diversi reati. Al momento di colpire le vittime avrebbe gridato "". Il 37enne, schedato nella lista per la prevenzione della radicalizzazione terroristica (Fsprt), ha ucciso un individuo a margine di una manifestazione e ha ferito gravemente due agenti dellamunicipale. Stando al procuratore locale Nicolas Heitz, i due agenti dellamunicipale sono rimasti feriti uno "alla carotide" e l'altro "al torace".