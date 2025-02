Laprimapagina.it - Alla scoperta di Castel Sant’Angelo alle pendici dei Monti Reatini

Il borgo fortificato disorgedei, in posizione dominante sull’Alta Vdel Velino, nel punto in cui la Via Salaria attraversa la piana di San Vittorino ricca di acque naturali e sulfuree.Località termale, è circondato dacque del lago di Paterno e quello di Canetra, minuscoli laghetti formatisi con lo sprofondamento del terreno, e soprattutto dal lago sulfureo di Cotilia e delle sorgenti del Peschiera, che rappresentano il primo bacino carsico d’Europa, che alimentano l’omonimo acquedotto di Roma. Il lago di Paterno è profondissimo con acque fredde e limpidissime.Luogo eletto dai Sabini per svolgere riti religiosi, il lago di Paterno, sacroDea Vacunea e chiamato dai Romani Cutiliae Lacus, era anche detto Umbiliculus Iataliae per la sua posizione geografica: così lo chiamavano Dionigi d’Alicarnasso e Marco Terrenzio Varrone.