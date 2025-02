Ilgiorno.it - Alla scoperta del Museo Verri. Visita gratuita con la guida turistica

Un viaggio all’indietro nel tempo, sulle tracce del passato del territorio, attraverso gli usi e i costumi, le tradizioni culturali e materiali della Brianza. Un’occasione per scoprire antichi mestieri, vita quotidiana, vecchie abitazioni e oggetti che appartengono ormaimemoria dei nonni o dei bisnonni. Un’opportunità anche per capire il ruolo e il valore dellacome promotrice del patrimonio storico-culturale locale, attirando magari pure la curiosità di qualche piccola, futura. È l’iniziativa organizzata per domani a Biassono dall’associazione culturale Art-U, nell’ambito della Giornata internazionale della: il gruppo proporrà unataalcivico Carlosotto il titolo “Sulle tracce del passato al Civicodi Biassono“, un’attività speciale rivolta alle famiglie, ad adulti e bambini.