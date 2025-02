Ilnapolista.it - Alla Juventus è l’ora del si salvi chi può. Giuntoli & Co. si nascondono, Agnelli parlava dopo i disastri (Damascelli)

l’eliminazione in Champions tira l’aria del sichi può, secondo Tony. Sulle pagine de Il Giornale scrive che:A casatira un’aria che non si dice. È il momento del sichi può, ognuno tenta di scaricare sul vicino di posta colpe e responsabilità. Venuto a mancare il capo, quello vero, non di ruolo ma di carisma, personalità, autorevolezza, c’è che si nasconde nel canneto, chi, per astuzia, si chiama fuori da ogni responsabilità, chi si isola nel silenzio, totale: è una cripto-, non identificata come è accaduto per un secolo, nel bene e nel male, comunque pronta a difendersi dinanzi a critiche e attacchi.L’assenza della voce di un dirigente nelPsv è la migliore didascalia a questa improbabile situazione e ricordo che, nei minuti successivi alle sconfitte con il Real Madrid e con il Maccabi, Andreasi era presentato in tv come primo responsabile.