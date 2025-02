Metropolitanmagazine.it - Alice, Angelica e Futura, chi sono le figlie di Pamela Petrarolo e il dramma: “Poteva morire, mi sono accorta in tempo”

A partire dal 1998frequenta l’agente di viaggi Gianluca Pea, che sposa nel 2001 e dalla loro unione nascono le(2003) e(2016). Nel 2017 arriva la separazione e nel 2019si lega a Giovanni Benevento, da cui nel 2020 ha la figlia.“Ho superato le sofferenze grazie alle persone a me care.”, scriveva così sui sociala corredo di una tenera foto con la terza delle sue, e l’attuale compagno Giovanni Benevento. Parole che dunque rappresentano quanto la famiglia sia un punto cardine dell’ex volto di ‘Non è la Rai’ e come si sia spesa negli anni per dare un un presente e un futuro felice alle sue.Un momento difficile perè stato far fronte alla malattia della seconda delle sue