Ali Abbasi, regista di The Apprentice, accusato di molestie ha interrotto la collaborazione con l'agenzia CAA

IlAli, che ha recentemente realizzato The, è al centro di alcune accuse legate a quanto accaduto a un afterparty dei Golden Globes. IlAli, che ha recentemente diretto il film The, è statoda una star, la cui identità non è stata rivelata, di averla toccata in modo inappropriato. Gli eventi, secondo quanto riportato da Deadline, si sarebbero svolti durante l'afterparty dei Golden Globe organizzato dall'CAA. Quanto accaduto a un party dei Golden Globes Alisarebbe stato ubriaco quando ha compiuto dei gesti fisicamente aggressivi nei confronti di una delle star, che sarebbe stata anche palpeggiata, rappresentata da CAA. L'avrebbe quindiogni tipo di legame professionale con il, pretendendo anche che si scusasse.