Velvetgossip.it - Alfonso Signorini: i cantanti a torso nudo a Sanremo e il potere degli addominali sulla musica

Leggi su Velvetgossip.it

Il Festival dirappresenta un eventole di grande rilevanza in Italia, capace di generare un mix di entusiasmo e polemiche. Quest’anno, il dibattito si è acceso attorno alla nuova tendenza deiche si esibiscono asul palco del Teatro Ariston. Una lettrice della rivista Chi, diretta da, ha sollevato un interrogativo cruciale: si tratta di un modo per attirare l’attenzione del pubblico? La risposta di, “Se la canzone non colpisce, lo fanno gli”, ha rivelato un’opinione condivisa da molti critici e appassionati di, suggerendo che l’apparenza stia diventando sempre più centrale nel panoramale, a discapito della sostanza artistica.La lettrice ha notato come, in questa edizione, il Festival sembri più un casting per una serie televisiva come Baywatch piuttosto che una competizione canora.