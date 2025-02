Amica.it - Alexander Wang rifà il look ai passanti di NY

Dopo aver ingaggiato alcune sosia di famose celebry come testimonial della borsa Ricco Bag,è tornato sui social con un’altra abile strategia di marketing.Ispirato ai vecchi programmi televisivi che facevano un makeover completo a perfetti sconosciuti, “over” è il nuovo format di tendenza su Instagram e TikTok. In ogni puntata,propone a persone comuni un restyling gratuito dalla testa ai piedi secondo i codici estetici e stilistici dell’omonimo brand. L’obiettivo del designer è quello di valorizzare i punti di forza delle persone, rivoluzionando il loro stile e il loroattraverso i suoi capi.sa bene come attirare l’attenzione sfruttando il potere dei canali social. Basterà questa mossa a restituirgli la fama di un tempo? GUARDA LE FOTOI protagonisti delle campagne moda primavera estate 2025 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAilaidi NY Amica.