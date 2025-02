Alessandro Gassman e il mancato incontro con Madonna | Innamorata di me? Non so Al mio posto Raoul Bova

Leggi su Open.online

Lunedì 24 febbraiocompie 60 anni. Oggi, da anziano, piange e si emoziona di più: «Guardo le immagini di bambini in Palestina, in Ucraina o in fuga per i problemi del clima e piango. Da quando sono padre, la mia idea di futuro si è allungata, da qui, il mio attivismo per i cambiamenti climatici o con l’Unhcr per i rifugiati», dice in un’intervista al Corriere della Sera. A Candida Morvillo rivela di non aver visto il Festival di Sanremo: «Mi sono risparmiato la fatica, sono convinto che la maggior parte degli italiani guardi Sanremo per vedere quanto è brutto».La madreparla del suo rapporto con la madre Juliette Mayniel. In un suo film da regista, «Il silenzio grande», metteva in scena proprio i non detti di una famiglia: «Il cinema può essere una forma di analisi, soprattutto da regista, che è il mestiere che più mi appassiona.