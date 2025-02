Feedpress.me - Alessandro dorme in auto con il suo cane Max, solidarietà dopo l'annuncio sui social: rimasto senza casa e senza lavoro

Leggi su Feedpress.me

Sta ricevendo tantaGalvan , 61enne di Bassano del Grappa che vive da 25 anni in Trentino ,e costretto, per un periodo, a dormire incon ilMax . Qualche giorno fa alcuni conoscenti hanno pubblicato suiunper aiutarlo e diverse persone si sono fatte avanti: chi per dargli una coperta per il, chi lo ha chiamato.