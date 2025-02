Oasport.it - Alcaraz e Zverev sconfitti dal fantasma di Sinner: il n.1 ringrazia

Alla fine della fiera, è Jannika vincere. Il 15 febbraio la notizia che si sperava di non dare: una squalifica per la vicenda “Clostebol” in conseguenza dell’accordo tra i legali del pusterese e la WADA. Tre mesi senza poter giocare per il n.1 del mondo e un ritorno sui campi in corrispondenza del torneo di Roma, il cui è inizio è previsto il 7 maggio.1600 i punti che l’azzurro non potrà difendere nel computo totale. C’erano, quindi, possibilità per Alexandere Carlosdi accorciare le distanze in classifica mondiale, ma sia il tedesco (n.2) che lo spagnolo (n.3) non sono riusciti ad approfittare dell’assenza di Jannik. Due sconfitte nelle quali si sono palesati un po’ gli attuali limiti di Sascha e Carlitos nel confronto proprio con l’altoatesino.Impegnato nei quarti di finale dell’ATP500 di Rio de Janeiro (Brasile),è stato battuto dall’argentino Francisco Comesana (n.