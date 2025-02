Juventusnews24.com - Alberto Costa Juve, ancora 0 minuti per il nuovo arrivato. Thiago Motta rivela: «Ha fame e vuole dimostrare il suo valore. Ecco come lo sto vedendo in allenamento»

di RedazionentusNews24, il difensore portoghese non haesordito con i bianconeri.il punto di vista disi è soffermato sul mancato impiego dinella conferenza stampa pre Cagliari. Di seguito, il tecnico bianconero chiarisce la situazione relativa al terzino destroa gennaio.– «Molto bene da quando è. È molto attento a quello che dobbiamo fare in campo, lo capisce subito, ha un fisico importante e molto strutturato e in avanti per la sua età. Se continuerà così farà molto bene quando arriverà la sua opportunità. Inlo vedo molto bene. Ècon grande, è contento di essere in una grande squadra mail suo. Sono contentissimo di averlo nel gruppo».