Al via la valutazione dei presidi Valditara | Valorizziamo l’efficienza al servizio di studenti e famiglie

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha emanato il decreto che dà attuazione alla legge sul Sistema nazionale didei risultati dei dirigenti scolastici. «Si tratta di un momento storico per il comparto scuola», ha commentato, sottolineando che «il nuovo sistema diconsentirà di verificare e accompagnare il raggiungimento dei risultati, aldeglie delle, anche nella prospettiva di una crescita professionale dei dirigenti scolastici, che svolgono una funzione fondamentale per un sistema scolastico sempre più efficiente».Al via il nuovo sistema didei dirigenti scolasticiCon il nuovo sistema, che entrerà in funzione già da quest’anno, ladei dirigenti scolastici terrà conto della specificità delle funzioni e degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del ministero e del Sistema nazionale didei risultati dei dirigenti scolastici.