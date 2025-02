Al via la valutazione dei dirigenti scolastici

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha emanato il decreto di adozione del Sistema nazionale didei risultati dei, in attuazione delle recenti disposizioni legislative promosse dallo stesso Ministro.Con questo provvedimento, a decorrere già da questo anno scolastico 2024/2025, ladeiavverrà tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero e del Sistema nazionale didei risultati dei. Il procedimento sarà articolato in una fase di assegnazione degli obiettivi, anche di rilevanza regionale, e in una di, a cura dei direttori degli UfficiRegionali, garantendo altresì un eventuale momento di contraddittorio con gli interessati e il ruolo di un organismo di garanzia.