Ilrestodelcarlino.it - Al via la piattaforma Cude: accesso alla Ztl ai cittadini con permesso disabili

Anche Rubiera ha aderito. Ititolari di unora potranno recarsi all’Urp e richiedere la registrazione attraverso questache permette di entrare in tutte le zone a traffico limitato dei comuni aderenti senza bisogno di comunicare caso per caso. In Italia hanno aderito fino ad ora circa 800 comuni e due sono nella nostra provincia tra cui Rubiera. Il servizio è gratuito e rappresenta un’utile occasione per i. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il ministeriale portale dell’automobilista da cui è possibile effettuare la procedura anche in modo autonomo. Per semplificare la mobilità delle persone contà su tutto il territorio italiano, il Decreto ministeriale del 5 luglio 2021 ha istituito una banca dati nazionale.