Al via i lavori del nuovo teatro scoperto di Castel San Giorgio

Tempo di lettura: 2 minuti“Questa mattina abbiamo dato il via aidi recupero di un’opera incompiuta ereditata dal passato.Abbiamo posto fine ad una vergogna che durava da ben 23 anni. Una incompiuta che costituiva una macchia, un’onta al centro del nostro paese – ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara.Finalmente, grazie al grande lavoro di squadra, amministrazione comunale, assessori, in particolare Domenico Sellitto Assessore aiPubblici e tutto l’apparato tecnico burocratico della macchina comunale, siamo riusciti a mettere fine agli errori del passato ed a riscrivere il futuro di questa importante opera.Ilcomunale all’aperto rappresenta un’opera totalmente rinnovata e che sarà realizzata ex novo, un luogo di aggregazione e di promozione culturale e sociale per tuttaSan