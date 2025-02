Primacampania.it - Al Teatro CortéSe torna il Varietà con “Sorrisi e Canzoni”

NAPOLI –Continua la stagione artistica deldove, da venerdì 21 fino a domenica 23 febbraio, sarà di scena “Napolincanto” in “”, uncomico – musicale con Lino D’Angiò, Luciano Capurro, Anna Caso e il FlashDance Ballet. Per il pubblico: Lino D’Angiò, attore, imitatore, regista e autore di famose trasmissioni televisive di successo, protagonista del panorama teatrale con la sua comicità e il suo trasformismo. Luciano Capurro (pronipote di Giovanni autore della mitica ‘O Sole Mio ) cantante showman , leader compagnia ex stabile Salone Margherita e Gambrinus di Napoli ed uno dei protagonisti “The Voice Senior 2023”. Anna Caso cantate show-girl che passa disinvoltamente dal repertorio popolare e pop a quello lirico. Una voce “pazzesca “ e bella presenza scenica, le hanno consentito di partecipare ad innumerevoli apparizioni televisive di livello nazionale, vantando anche un’esibizione con il grande tenore Andrea Bocelli.