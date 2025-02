Oasport.it - Al Sestriere si replica con un nuovo gigante. Brignone sogna un ulteriore allungo su Gut-Behrami

Ventiquattro ore dopo la strepitosa vittoria di Federica, alsicon un. Quella di ieri è stata una giornata importantissima per la valdostana, che non solo ha conquistato la sua trentatreesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, ma soprattutto ha allungato in maniera importante su Lara Gut-nella classifica generale, portando ora il vantaggio a 170 punti. Un divario decisamente significativo e che potrebbe ulteriormente aumentare oggi, visto chesi presenta al cancelletto di partenza ancora come la donna da battere.Nonostante l’influenza dei giorni precedenti e una condizione fisica ovviamente non al 100%,è stata strabiliante e soprattutto nella seconda manche non ha fatto il minimo calcolo e ha attaccato per andarsi a prendere la vittoria.