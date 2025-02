Ilfoglio.it - Al Museo di Salò vengono i brividi davanti a ciò che vissero i nostri padri l’altro ieri

Resto tuttora convinto che nel Novecento e per quanto riguarda l’Italia, “l’uomo del secolo” sia stato Benito Mussolini con tutta la sua sciagurata avventura politica. E del resto lo testimonia l’interesse a tutt’oggi molto vivo per quella tragedia. Le puntate della seguitissima serie televisiva “M”, i quattro volumi (ma diverranno cinque) della biografia di Mussolini che sta apprestando Antonio Scurati, la bellissima “giornata particolare” che alla “marcia su Roma” ha dedicato di recente Aldo Cazzullo su La7. Ecco perché, non fosse che in questo momento le mie gambe funzionano male e fatico a trascorrere da una stanza all’altra, ci andrei di corsa a spiare quel che mette in mostra ildinella sezione inaugurata nel settembre 2023 da due espertissimi storici quali Roberto Chiarini e Elena Pala.