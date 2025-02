Lanazione.it - Al lavoro con un chilo di coca. Era in uno zaino nascosto nel cassetto dell’ufficio

Leggi su Lanazione.it

Siena, 22 febbraio 2025 – Non sapeva che le avevano messo gli occhi addosso. Eppure doveva immaginarlo che, prima a poi, qualche investigatore l’avrebbe seguita. Pedinata. Osservata. Perché non ha mai cercato di nascondere la frequentazione di persone con precedenti penali e di polizia anche specifici. In materia di droga. Quando i poliziotti, dopo aver acquisito una serie di elementi ritenuti significativi, sono passati all’azione hanno fatto subito centro. Arrestando la donna, 36 anni, di origini albanesi ma residente da tempo in Valdelsa, perché aveva una quantità di denaro consistente a disposizione. Oltre alla macchinetta che crea il sottovuoto e al materiale tipico per confezionare le dosi. Soprattutto avevadentro unonella cassettiera sul posto diune due etti diina.