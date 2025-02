Ilrestodelcarlino.it - Al cimitero sorgerà la zona dei musulmani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I defunti della comunità musulmana in futuro potranno essere seppelliti in un’area a loro dedicata neldi Riccione, in viale Udine. Nello stesso camposanto, con un investimento di 100mila euro, verrà realizzato il Giardino delle Rimembranze riservato alla dispersione delle ceneri dei cari. Così ha deciso la giunta che ha affidato il progetto a Geat. Il Giardino delle Rimembranze, che si estenderà su una superficie di circa 1.500 metri quadri, sarà realizzato vicino all’ossario, in modo tale da favorire il raccoglimento e la memoria. Nel punto centrale è prevista una vasca in cemento armato, alimentata da un pozzo freatico, che accoglierà le ceneri. "L’acqua sarà distribuita fino alle radici di due filari di cipressi, creando un simbolico legame tra la vita e la memoria. Il progetto include un percorso dedicato al raccoglimento, ossia un muro del ricordo dove poter lasciare un segno della memoria, e la piantumazione di cinquanta ulivi, simbolo di pace e continuità.