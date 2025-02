Lanazione.it - "Aiuto, il mio compagno mi minaccia". E si rifugia dai carabinieri

Perugia, 22 febbraio 2025 - Violenze, minacce di morte e botte. Così per sfuggire alla furia delha bussato alla porta deie nella caserma dell'Arma di Perugia ha trovato un rifugio sicuro. Lei è una una studentessa italiana, lui, il violento, è un ragazzo di 24 anni etiope. Il personale della stazione del capoluogo umbro e quello della sezione radiomobile della locale compagnia hanno quindi arrestato il giovane in flagranza di reato ritenuto responsabile di maltrattamenti. In caserma la giovane è stata accolta e assistita dal personale dell'Arma, tra cui quello sanitario e un ufficiale psicologo. Successivamente è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure, venendo poi dimessa con una prognosi di sette giorni. Aila giovane ha riferito una serie di episodi di violenza domestica che andavano avanti dal luglio dello scorso anno.