Ai domiciliari in giro aggredisce Agenti | arrestato

Tempo di lettura: 2 minutiPoliziotti della Squadra Volanti della Questura, nel pomeriggio del 21 febbraio, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Avellino, nei confronti di un cittadino tunisino giàdalla Polizia nella notte del 15 febbraio e già sottoposto agli arresti.In particolare, il 24enne era statoinsieme ad altri due giovani connazionali per i reati di lesioni e resistenza a P.U. ed il GIP in data 15 febbraio, dopo averne convalidato l’arresto, aveva disposto la misura cautelare degli arrestipresso un’abitazione sita nel centro storico del comune di Avellino.Nei giorni successivi, nello specifico il 18 ed il 19 febbraio, gli operatori di Polizia recandosi presso il domicilio di cui sopra constatavano l’assenza del 24enne e procedevano a denunciarlo per evasione.