Cataniatoday.it - Ai domiciliari aggredisce e minaccia i poliziotti durante un controllo, arrestato

Leggi su Cataniatoday.it

Undi routine in casa di un pluripregiudicato agli arrestisi è trasformato in un'aggressione fisica e verbale agli agenti della polizia di Catania. Dopo aver bussato alla porta dell’abitazione di via Cantone, gli agenti si sono trovati di fronte l’uomo, un 46enne, che sin.