Ah lo ha detto Grande Fratello Lorenzo ammette su Shaila | Cosa succederà fuori

Altutti gli occhi suSolverato. Nella nottata appena trascorsa il primo finalista di questa edizione del reality show si è reso protagonista di una confessione che ha spiazzato il pubblico. In particolare i fan della coppia formata dal fotomodello milanese e daGatta. Per aprirsi, Lollo ha scelto Chiara Cainelli, la concorrente con la quale — secondo alcuni — potrebbe esserci anche una certa attrazione.Il fotomodello milanese sta vivendo una situazione un po’ strana all’interno della casa più spiata d’Italia. Avendo già un posto in finale,ha iniziato a fare una serie di ragionamenti, sia in vista dell’ultima puntata che su quello che accadrà dopo. Lollo è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del GF, anche grazie alla storia d’amore con l’ex velina di Striscia la Notizia.