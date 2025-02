Ilgiorno.it - Agricoltura in crescita. Ma il seminativo soffre. Colpa del clima pazzo

bresciana inin quasi tutti i settori, ad eccezione del comparto seminativi. Un trend che è il riflesso dell’impatto dei cambiamentitici, con i fenomeni estremi avversi alle colture (dalla siccità alle alluvioni) a cui, per ora, non corrispondono misure adeguate. Se la gestione del rischio, con il comparto assicurativo, sta prendendo sempre più piede, secondo ConfBrescia il vero passo in avanti sono le Tea, tecniche di correzione genetica senza inserimento di materiale esterno (diverso quindi dagli Ogm), per rendere le colture più residenti a cambiamentitici e fitopatie. La Lombardia è stata la prima a partire con delle sperimentazioni, che sono però vittime costantemente di atti vandalici (il riso in Lomellina, le viti in Veneto). "Intanto in altre parti del mondo si chiedono perché continuiamo a spender soldi pubblici per i piani irrigui – commenta Giovanni Garbelli (nella foto), presidente ConfBrescia – quando ci sono mais e soia Ogm, resistenti alla siccità, per cui altrove si chiudono addirittura gli impianti di irrigazione.