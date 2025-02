Lanazione.it - Agliana, la festa dei volontari della Maratonina

Pistoia, 22 febbraio 2025 – Circa 80, protagonisti dell’impeccabile organizzazionedi, si sono riuniti presso il Circolo ArciCatena per una serata conviviale all'insegnagratitudine econdivisione.di, ladeiIl presidente del sodalizio, Romeo Cappellini, ha sottolineato il ruolo fondamentale dei, il cui impegno ha garantito non solo l'allestimentomanizione, ma anche il presidio lungo il percorso e l'accoglienza degli atleti nell’area ristoro. L’edizione dello scorso 9 febbraio è stata unanimemente elogiata per la qualità dell'organizzazione, fruttodedizione di un gruppo affiatato e appassionato. Un impegno che, al di là dell’evento sportivo, si traduce nel piacere di ritrovarsi e celebrare insieme un lavoro svolto con passione e spirito di comunità.