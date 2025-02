Ilrestodelcarlino.it - Aggressione a Torrette: una lettera di scuse, il 19enne in stato di choc. Vuole risarcire anche gli infermieri picchiati

Ancona, 22 febbraio 2025 - Insieme al suo avvocato, Cinzia Molinaro, ilfiglio dell’assessore comunale Orlanda Latini arreper i fatti di martedì notte, ha scritto ieri di suo pugno unadia tutte le persone a cui ha recato danno in quella maledetta sera. Prima a Brecce Bi, quando insieme a un suo amico minorenne avrebbe tentato di rapinare un ragazzo di 20 puntandogli un coltello a un fianco. Poi adove il ragazzo ha completamente perso il senno della ragione. Al diniego di poter vedere il suo amico, per il quale si era spacciato per fratello, ilha aggredito duedel pronto soccorso, entrambi uomini. Poi si è ribellatocon i carabinieri che nel frattempo erano stati fatti intervenire sul posto e che per fermarlo e impedirgli di andare oltre, lo hanno dovuto immobilizzare con il taser.