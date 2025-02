Lanazione.it - Aggredita la ‘Iena’ Luigi Pelazza, botte durante l’intervista in Tv

Leggi su Lanazione.it

Sansepolcro (Arezzo), 22 febbraio 2025 – Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Città di Castello sull’aggressione subita martedì 18 febbraio dal giornalistache si trovava in Altotevere con una troupe televisiva per le riprese dei programmi Piranjat e Le Iene. L’aggressione è stata documentata da un video di 30 secondi diramato poi su Youtube (nel canale di “Piranjat“, il corrispondente albanese de “Le Iene“). Ad aggredireun cinquantenne di origine napoletanaun’intervista girata nella zona di Selci (comune di San Giustino) all’interno di un appartamento. L’uomo è residente nel comune di Sansepolcro. Il giornalista stava documentando un’inchiesta tra Albania e Italia (e si sarebbe mosso non solo nell’Altotevere, ma anche nella zona di Arezzo).