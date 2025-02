Ilrestodelcarlino.it - Agenti nelle case Acer: "La Bolognina può rinascere. Da anni è nel degrado"

"Così possiamo tornare a far risplendere la". Il quartiere è daal centro di situazioni dicome spaccio, furti e omicidi. In questi giorni Ascom ha lanciato la proposta di dare in concessione alcuni degli appartamentialle famiglie di esponenti delle forze dell’ordine. Segnali di assenso arrivano subito anche dai commercianti del quartiere. "Se si potesse inserire degliall’interno delle, sarebbe un buon deterrente contro eventuali azioni criminali – afferma Davide Barbaro del ‘Bar Pasticceria Cuppi’ –. La situazione qui è brutta, lo si nota semplicemente girando per strada. Ultimamente ce lo segnalano anche diversi clienti stranieri o turisti, che sempre più avvertono questo stato di poca sicurezza". Da tanto tempo i comitati dell’area si sono fatti promotori di una proposta analoga a quella lanciata da Ascomscorse ore: "Vogliamo avere una maggiore sicurezza in zona, la maggior parte dellesono assegnate a personaggi poco raccomandabili o delinquenti.