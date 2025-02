Quotidiano.net - Affitto con riscatto senza mutuo, un contratto sempre più diffuso

Roma, 22 febbraio 2025 – Una delle principali difficoltà che si incontrano nell’acquistare una casa, oltre all’ottenimento del, è quella di pagare l’anticipo, che spesso è di importo rilevante. Ma esiste una possibilità per acquistare casaversare l’anticipo, grazie ad una forma contrattuale prevista dal Decreto Legislativo Sblocca Italia 133 del 2014. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. In cosa consiste l’conSi tratta come detto di una particolare forma contrattuale, con la quale è possibile pagare l’immobile con i canoni di locazione. E’ scelta da coloro i quali non possono accedere ad un, o hanno comunque difficoltà nel reperire la liquidità con la quale pagare l’anticipo. Tale formula si applica sia fra privati sia fra privato e costruttore dell’immobile.