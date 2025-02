Rompipallone.it - Affare allo stadio: l’Inter lo soffia alla Juventus

Leggi su Rompipallone.it

Impegno in campo importante per, che ne approfitta per una mossa di calciomercato per il futuro: Marotta prepara il sorpasso ai bianconeriIl mese di febbraio ha riservato poche soddisfazioni al, anzi ha visto i nerazzurri piuttosto in difficoltà, raccogliendo appena 4 punti in 4 gare, al netto di un calendario piuttosto complicato che ha visto i campioni d’Italia affrontare il derby, lae due volte la Fiorentina. Il che non ha consentitosquadra di Inzaghi di assaltare la vetta della classifica.Adesso, è decisamente il momento di cambiare l’andatura e riprendere quella ammirata fino a qualche settimana fa.ha le potenzialità per fare molto meglio, anche se a volte si specchia troppo, come ammesso anche da Mkhitaryan. Nelle prossime gare, si capirà molto delle effettive ambizioni dei nerazzurri in tutte le competizioni.