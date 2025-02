Juventusnews24.com - Adzic Juve, Thiago Motta lo aspetta e intanto Brambilla se lo coccola: «Quando entrerà in condizione avrà questa qualità importante»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24lose lo: le dichiarazioni del mister bianconeroL’allenatore dellantus Next Gen Massimoha parlato dopo il pareggio contro il Giugliano. Le dichiarazioni in conferenza stampa sul talento bianconero classe 2006PIU’ BASSO – «Abbiamo deciso di costruire a due e con lache ha si è abbassato. Ha giocato mezz’ala, può fare questi ruoli.in– ricordiamo che ha giocato poco – ha una».LA CONFERENZA STAMPA DIPOSTNTUS NEXT GEN GIUGLIANOLeggi suntusnews24.com