Addio shock Juve Thiago Motta gelato | ha vinto la Premier

Il tecnico bianconero non crede ai suoi occhi, l’operazione lascia tutti di sasso.Larischia di dover rinunciare ad un giocatore importantissimo. La sconfitta in Champions League contro il PSV e l’andamento in campionato mettono i bianconeri con le spalle al muro. Da un lato il rischio di terminare la stagione portando a casa soltanto delusioni e sogni irrealizzati, dall’altro il rischio, ancor più grave, di dover diread una serie di giocatori che, se lanon dovesse raggiungere il quarto posto in campionato e quindi la prossima Champions League, senza dubbio lascerebbero Torino.: hala(LaPresse) tvplay.itTra questi c’è anche Kenan Yildiz, talento cristallino dellantus, classe 2005. Con un contratto appena rinnovato fino al 2029, l’attaccante turco è un perno dellantus di, anche se nelle ultime giornate ha visto il suo minutaggio ridursi.