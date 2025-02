Lanazione.it - Addio a Piero Gonfiantini il leggendario libero del primo sogno Serie A

Una delle bandiere più intrise di storia e profumo di quel "calcio che torna più" è stata ammainata definitivamente nella giornata di ieri. Il Pisa Sporting Club e tutti i suoi tifosi piangono la scomparsa didella formazione che nel 1968 conquistò la prima promozione nellaA a girone unico nella storia nerazzurra. Oggi all’Arena, la squadra e i tifosi osserveranno un minuto di silenzio per ricordarlo. Nato il 12 giugno 1937 a Signa, in provincia di Firenze,nel 1955 approdò alla Fiorentina dove dal 1960 al 1966 divenne perno dello schieramento capace di vincere una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe. Nel 1966seguì il percorso dell’Arno verso la costa e si fermò all’ombra della Torre: con lo Sporting Club, fino al 1971, mise insieme la bellezza di 193 presenze così suddivise: 149 in B, 30 in A e 14 in Coppa Italia.