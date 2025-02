Ilrestodelcarlino.it - Addio a Gironi, in prima linea per l’antifascismo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un altro lutto colpisce San Severino. Si tratta di Sergio, 77 anni, già presidente della sezione Anpi Capitano Salvatore Valerio dal 2015 al 2020 e membro del comitato provinciale dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Nato a Milano,si era trasferito da anni a San Severino, che amava tantissimo e dove aveva deciso di vivere con la moglie, Francesca Mauri. La sua vita è stata segnata dall’impegno civile e dalla passione per la memoria storica e i valori della Resistenza, che ha difeso e promosso con determinazione all’interno dell’Anpi raccogliendo il prezioso testimone di Bruno Taborro. Il sindaco Rosa Piermattei, a nome dell’amministrazione e della comunità settempedana, ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa, ricordandolo come "un uomo di grande cultura e dedizione, sempre innella difesa dei valori democratici e antifascisti".