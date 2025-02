Anteprima24.it - Addio a Enrico Di Salvo, il chirurgo sannita sempre vicino ai più bisognosi

Tempo di lettura: 3 minutiSi è spento stamani, alle prime luci dell’alba,Di, illustree docente emerito dell’Università Federico II di Napoli. Figura di spicco della scuola chirurgica partenopea, Disi era formato sotto la guida di maestri del calibro di Giuseppe Zannini e Mario Santangelo, ai quali riconosceva con affetto e stima una straordinaria perizia professionale e una notevole capacità politica.Nato a Benevento 76 anni fa, si era trasferito a Napoli per gli studi universitari, dove ha percorso con successo tutte le tappe della carriera accademica. Tra i più brillanti allievi di Zannini, negli anni ’90 aveva avviato le sue missioni umanitarie con la Caritas diocesana, portando il suo sapere medico nei luoghi più remoti e bisognosi.Nonostante una lunga battaglia contro la leucemia, il medicoha trascorso gran parte della sua vita tra sala operatoria e missioni umanitarie, operando in Benin e in Sud America.