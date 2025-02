Pordenonetoday.it - Addio a Elena Pittoni, estetista dal cuore d'oro

La comunità di Azzano Decimo è in lutto per la scomparsa di. Una persona solare, generosa, sempre pronta a mettersi in gioco per gli altri. Si è spenta a soli 40 anni, ma il suo ricordo rimarrà impresso neldi chi ha avuto il piacere e l'onore di conoscerla. Dopo un.