Adamant in emergenza per un colpo esterno Benedetto | Le assenze? Daremo il massimo

Ennesima vigilia travagliata per l’, ancora una volta costretta a fare i conti con gli infortuni: questa sera sul campo di Pizzighettone (ore 21) non ci saranno sicuramente Ballabio e Chessari, mentre le condizioni di Dioli saranno valutate fino alla palla a due, ma anche lui è a forte rischio di restare ai box. Tutti e tre hanno a che fare con dei problemi alle ginocchia: "Ci arriviamo in condizioni critiche, ma non importa, dobbiamo fare il– l’analisi di coach–. Vincere oggi sarebbe fondamentale, giochiamo contro una squadra ben allenata, che ha appena dimostrato di saper stare al livello delle più grandi andando a vincere a Pordenone. Lecontano poco quando giochi le partite, ti condizionano certamente di più durante la settimana, quando fatichi ad allenarti: purtroppo facciamo i conti con una sequenza di infortuni che dura da troppo tempo, in ogni caso andiamo a Pizzighettone per mettere in campo il meglio che possiamo, per dare seguito alla nostra rincorsa e al momento positivo che ci accompagna ormai da più di un mese e mezzo".