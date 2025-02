Quotidiano.net - Accoltellato vicino al Memoriale dell’Olocausto. Arrestato l’aggressore

Un uomo – identificato in serata come un turista spagnolo di 30 anni – è statoaldi Berlino, davanti all’ambasciata degli Stati Uniti.è statodopo una caccia all’uomo durata alcune ore. Un altro sospetto attentato scuote la Germania, a una settimana dall’auto che è piombata sulla folla a Monaco causando la morte di una donna e a due giorni dalle elezioni politiche. È successo tutto intorno alle 18. L’uomo è statosi è dato alla fuga. La polizia – che ha ritrovato sul posto un coltello pieghevole (a ‘serramanico’) ha subito dato il via a una caccia all’uomo, mentre il ferito è stato portato in ospedale dal servizio di soccorso dei vigili del fuoco. Non è in pericolo di vita. Un uomo è stato poidopo le 21 e la polizia si è detta convinta che fosse il colpevole.