Accoltellato a 19 anni dalla gang caccia agli autori dell’agguato Il sindaco Sala | chi l’ha fatto resti dentro

Milano – Uno degli aggressori avrebbe già un volto, riconosciuto dal ragazzo. E quella traccia potrebbe rivelarsi determinante per identificare anche i presunti complici, almeno quattro, e chiudere il caso in tempi rapidi: al setaccio le immagini delle telecamere, che avrebbero ripreso sia il blitz armato che la fuga. Il raid del branco è andato in scena giovedì sera nel quartiere residenziale di Cascina Merlata a Milano, a due passi dingressi del centro commerciale Merlata Bloom. Qualche minuto prima delle 21, un diciannovenne italo-marocchino, che era in compagnia della fidanzata diciottenne, ha incrociato un ragazzo, descritto come di origine nordafricana, che gli si è avvicinato per chiedergli una sigaretta. Qualche secondo dopo, si è materializzato un altro giovane sulla ventina, subito riconosciuto dal diciannovenne perché con lui aveva avuto una discussione l’estate scorsa.