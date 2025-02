Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 22 febbraio: Enrique Martegani ed altre ricorrenze

22edricorrenzeOltre centotrenta presenze in Serie A tra Padova, Palermo e Lazio: il 221925 era nato. Festeggia i settant’anni Damiano Morra, 206 gare (compresi due spareggi) nel campionato cadetto tra Parma e Catania. Sessanta invece per Giuseppe Pregnolato, 151 partite in B con il Ravenna.è il cinquantesimo anniversario dal primo gol in Bundesliga di Lothar Dupke e Lorenz Hilkes.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 22edproviene da Gli Eroi del Calcio.