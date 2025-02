Metropolitanmagazine.it - A$AP Rocky è il nuovo direttore creativo di Ray-Ban

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ray-Ban ha appena fatto una mossa audace nel mondo della moda e del design:è stato nominato primodel brand. Un’icona della musica e dello stile che si unisce a un marchio storico per ridefinire il concetto di occhiali da sole, fondendo tradizione e innovazione.Ray-Ban punta sull’avanguardia concome suoL’annuncio segna una svolta significativa per il marchio, che ha scelto l’artista newyorkese per guidare Ray-Ban Studios, una divisione dedicata alla creatività e all’espressione personale. Il rapper avrà un ruolo centrale nella ridefinizione dell’identità del brand, supervisionando progetti innovativi e contribuendo al design delle nuove collezioni.Il primo progetto sotto la sua direzione? La Blacked Out Collection, in arrivo ad aprile, che reinventa modelli iconici come i Wayfarer e i Clubmaster con lenti total black e dettagli placcati in oro.