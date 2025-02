Quifinanza.it - A$AP Rocky alla guida di Ray-Ban Studios, Del Vecchio: «Inizia una nuova era»

è il nuovo direttore creativo di Ray-Ban, il primo nella storia del marchio di proprietà di EssilorLuxottica. Conosciuto per il suo stile inconfondibile e la sua capacità di anticipare le tendenze,porta una ventata di innovazione a Ray-Ban, la piattaforma creativa nata nel 2016 per celebrare la musica e gli artisti più audaci. Il suo obiettivo? Ridefinire l’immagine del brand e consolidarne il legame con la cultura contemporanea.La prima collezione: Blacked OutIl debutto dicome direttore creativo arriva con la Blacked Out Collection, una reinterpretazione delle iconiche montature Mega Icons, arricchite da dettagli dorati e nuove lenti ultra-nere. Il lancio è previsto per aprile 2025, ma il coinvolgimento del rapper va ben oltre il design degli occhiali. Oltre a curare la creatività delle collezioni, dirigerà le campagne pubblicitarie, ripenserà l’estetica dei negozi Ray-Ban e introdurrà elementi di musica, moda e arte all’interno dell’universo del brand.