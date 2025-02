Sport.quotidiano.net - A2 femminile. Coach Sorgentone carica Matelica: "Con Vigarano dobbiamo imporre il gioco»

La Halley Thunder torna a giocare in casa con: la gara è prevista per oggi alle 18.30 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. Alla vigilia del match di campionato, è arrivata la notizia che la Final Eight di Coppa Italia si giocherà pure quest’anno al PalaMaggetti di Roseto, in Abruzzo, dal 7 al 9 marzo. E, come nel 2024, ci sarà pure la formazione matelicese diDomenico, attualmente seconda nel girone B di serie A3, assieme a Mantova e Roseto, con due punti di ritardo dalla capolista Udine. La PallacanestrodiCarlo Grilli, invece, è penultima a quota 4 punti, ma grazie agli ultimi innesti è più competitiva e temibile. "Partiamo dalla considerazione che la classifica non conta – spiega– e che pertanto dovremo giocare con la stessa determinazione, freddezza e volontà diil nostroche abbiamo dimostrato sabato scorso ad Ancona.