A Vittoria Guazzini il premio ‘sportivo dell’anno’ del Panathlon Prato

, 22 febbraio 2025 – IlClubha consegnato a, campionessa olimpica a Parigi 2024 nell’Americana di ciclismo su pista, il“Sportivo dell’anno”. Il riconoscimento, istituito per la prima volta in questa occasione dal Club per premiare ogni anno il miglior atleta della provincia di, è stato attribuito alla giovanissima campionessa di Poggio a Caiano dall’assemblea dei soci delClub diper i grandi risultati ottenuti nel corso del 2024., appena rientrata dagli Europei su pista di Zolder dove ha conquistato una medaglia d’oro e due d’argento a conferma del suo grande valore, ha ricevuto ilmercoledì 19 febbraio ada una delegazione di soci delClubcomposta dal presidente Massimiliano Martini, dai consiglieri Francesco Panzera, Urano Corsi e Marco Bertocchi e dai soci Piero Giacomelli (autore delle foto in allegato) e Luciano Battiston.