Quotidiano.net - A Verissimo ospite la figlia di Gisèle Pelicot

Leggi su Quotidiano.net

Quando racconta la storia della sua famiglia, Caroline Darian spiega sempre di esseredella vittima e anche del carnefice di una triste vicenda di cronaca ormai nota in tutto il mondo. I suoi genitori sono, infatti,– la donna che per più di dieci anni è stata drogata e abusata dal suo compagno di vita – e Dominique, il suo carnefice, che ha permesso anche a molti altri uomini di violentare sua moglie. Darian sarà una delle ospiti del salotto di Silvia Toffanin sabato 22 febbraio, a partire dalle 16:30, per parlare della sua storia che ha raccontato anche in un libro. La vicenda giudiziaria La vicenda giudiziaria che riguarda, madre di Caroline Darian, si è aperta nel 2020 quando il marito Dominique è stato arrestato per un reato a sfondo sessuale.