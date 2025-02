Ilnapolista.it - A Parma ci voleva il cambio di allenatore per tornare a vincere: via Pecchia, dentro Chivu e 2-0 al Bologna

ciildiper: viae 2-0 alCi sono volte in cui ildiè sacrosanto. Non è affatto vero che sempre l’paga colpe con sue. Spesso magari, ma non sempre. A, ad esempio, è bastato sostituireconper. Ilnon vinceva da sette partite: cinque sconfitte e due pareggi dopo la vittoria sul Monza. Poi, l’esonero di. E la vittoria. Vittoria importante, anche di peso: 2-0 nel derby contro il.Anche ilsi è arreso:esonerato. Il Napoli di Conte gli sarà sempre grato (Il Napolista)Veni, vidi e basta. Con tanto di grancassa mediatica. Potrebbe essere l’epitaffio dell’esperienza professionale dial. Alla fine anche ilsi è arreso e ha scelto di esonerarlo.